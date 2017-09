Aries: Honey Badger

Taurus: Chuck Norris jokes

Gemini: Shoes

Cancer: Didn’t have an internet connection in 2007

Leo: IDK my BFF Jill

Virgo: Thriller prison dance

Libra: I like turtles

Scorpio: What What (In the Butt)?

Sagittarius: LEAVE BRITNEY ALONE!

Capricorn: Lolcats

Aquarius: Charlie bit my finger

Pisces: Nyan Cat

Pisces: Orange poppy seed cookies